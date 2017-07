Adolfo Celi, un uomo per due culture: il documentario su Rai Storia

Stasera in tv: 'Documentari d'autore', in onda sabato 22 luglio su Rai Storia.

"Adolfo Celi, attore e artista di fama internazionale, raccontato dal figlio Leonardo. Immagini d'archivio e testimonianze che si uniscono in 'Adolfo Celi, un uomo per due culture', in onda sabato 22 luglio alle 22.10 su Rai Storia per 'Documentari d'autore'" viene diffuso in una nota dalla tv di Stato.

Dalla Rai si continua inoltre: "Tra le testimonianze quelle di Mario Monicelli, Paolo Villaggio, Luigi Squarzina, Tinto Brass, Tullio Kezich, Ugo Gregoretti, Gastone Moschin, Ennio Morricone. Compagno di Vittorio Gassman, Luciano Lucignani, Luigi Squarzina, Luciano Salce e Vittorio Caprioli all'accademia Silvio D'Amico, Adolfo Celi inizia la sua carriera di successo in Brasile, un periodo di cui si sa poco in Italia."

"Il documentario ripercorre le mosse di Celi in Sudamerica fino al ritorno in patria - si sottolinea in ultimo -, nella prima metà dei Sessanta. Il suo lavoro lo porta anche a interpretare il ruolo di antagonista in 'Agente 007 Thunderball - Operazione tuono' (Terence Young, 1965) e a vivere la conseguente ascesa verso la fama internazionale."