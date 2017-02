5 anni senza Lucio Dalla: il ricordo a 'Il Giorno e la Storia'

Appuntamento con 'Il Giorno e la Storia', in onda il 1 marzo su Rai Storia.

"Cinque anni fa, il 1 marzo 2012, moriva Lucio Dalla, stroncato da un infarto all'età di 69 anni. Lo ricorda Pierfrancesco De Robertis, direttore de La Nazione, a 'Il Giorno e la Storia', in onda mercoledì 1 marzo alle 00.10 e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00, e alle 20.10 su Rai Storia" fa sapere in un comunicato la tv di Stato.



"Per quarant'anni è stato uno dei più amati interpreti e autori della canzone italiana. Firma il suo primo grande successo nel 1970: si tratta di 'Occhi di ragazza', scritta per Gianni Morandi. I due decenni successivi sono i più innovativi e prolifici della sua carriera e producono capolavori senza tempo come 'Quattro marzo 1943', 'L'anno che verrà', 'Piazza Grande', 'Caruso', 'Com'è profondo il mare'" prosegue la Rai.



"Ma la vena creativa e l'energia vitale lo accompagnano fino all'ultimo giorno della sua vita, generando una serie interminabile di dischi, colonne sonore, concerti, tournee, collaborazioni artistiche, spettacoli e regie teatrali e perfino a un libro di racconti" si conclude.