5 Days of War: il film sulla guerra russo-georgiana del 2008, su Rai Storia

In tv: 'Binario Cinema', in onda domenica 30 luglio su Rai Storia.

"La guerra russo-georgiana, combattuta nell'agosto del 2008, per Ossezia del Sud e Abkhazia, due regioni caucasiche rivendicate dalla Georgia, ma di fatto indipendenti, e protette dalla Federazione Russa. La racconta il film '5 Days of War' di Renny Harlin, interpretato da Rupert Friend, Andy Garcia e Val Kilmer, in onda domenica 30 luglio alle 21.10 su Rai Storia per 'Binario Cinema'. È la storia di un giovane reporter americano, che non esita a rischiare la vita pur di documentare gli scontri militari in atto e le inevitabili conseguenze sulla popolazione, mentre l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale era pressoché monopolizzata dal contemporaneo svolgimento dei Giochi Olimpici di Pechino" espongono in un comunicato dalla tv di Stato.