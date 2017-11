17 febbraio 1977, un giorno lungo un anno per Luciano Lama: il doc

Il documentario in onda martedì 7 novembre su Rai Storia.

"È la mattina del 17 febbraio 1977. Nell'università di Roma, da due settimane occupata dagli studenti, si prepara il comizio del segretario generale della Cgil Luciano Lama. Obiettivo dell'iniziativa, decisa insieme al Partito Comunista, è quello di ricondurre la Sapienza alla sua normale attività, affermando, attraverso l'autorevolezza del capo del sindacato, l'egemonia delle forze operaie organizzate su quelle antagoniste" si riporta in una nota dalla tv di Stato.



"Ma non andrà così. Un giorno ricostruito dal documentario di Giovanna Massimetti con la regia di Agostino Pozzi '17 febbraio 1977, un giorno lungo un anno', in onda martedì 7 novembre alle 21.40 su Rai Storia. - viene esposto - Il servizio d'ordine della Cgil fa cordone attorno al palco: sul lato opposto gli studenti inalberano un fantoccio che rappresenta il capo del maggior sindacato italiano, circondato da palloncini e scritte irridenti. Il clima, già teso, si surriscalda quando Lama sale sul palco e tiene il comizio tra i fischi e i cori degli indiani metropolitani, l'ala creativa del movimento. Lo spruzzo di un estintore brandito contro i militanti dei collettivi, sembra dare il segnale d'inizio della battaglia. Una rissa furibonda si scatena tra gli studenti dei collettivi autonomi e il servizio d'ordine del sindacato e del Pci. Appena concluso il suo discorso, Lama, protetto dai suoi uomini, trova una via di fuga da un uscita laterale della città universitaria. Il camioncino dove è eretto il palco viene preso d'assalto e distrutto. Quella giornata segna la definitiva e insanabile rottura tra sinistra ufficiale e collettivi autonomi studenteschi. Ma è anche l'inizio di un movimento nuovo, di studenti, lavoratori precari, giovani disoccupati, che di quell'anno prenderà il nome: Movimento del Settantasette."



"Quarant'anni dopo, il documentario torna alla Sapienza: il palco è il piazzale della Minerva, gli attori sono alcuni dei protagonisti di allora: Aladino Lombardi, del servizio d'ordine della Cgil, Vincenzo Miliucci, dei collettivi autonomi di via dei Volsci, Tano D'Amico, il fotografo del Movimento, Carlo Salezzari, l'operatore del Tg1 che filmò gli scontri" prosegue la Rai.

Si espone infine: "Alberto Asor Rosa, docente e responsabile nel 1977 della sezione universitaria del Pci, Achille Occhetto, che rifiutò l'invito del Partito di andare a parlare all'università, Pablo Echaurren, artista e indiano metropolitano, raccontano la preparazione, il clima e il significato di quella giornata."