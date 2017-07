10 anni senza Michelangelo Antonioni: la biografia in un doc su Rai Storia

In tv: Rai Storia omaggia Michelangelo Antonioni, domenica 30 luglio.

"A dieci anni dalla morte di Michelangelo Antonioni, scomparso a Roma il 30 luglio 2007, Rai Storia lo ricorda con il documentario a lui dedicato, in onda domenica 30 luglio alle 23.00 su Rai Storia. - viene annunciato in una nota - Nel 2012, in occasione del centenario della nascita, la sua città natale, Ferrara, gli ha dedicato un fitto calendario di iniziative, che si sono concluse con la grande mostra 'Lo sguardo di Michelangelo. Antonioni e le arti' a Palazzo dei Diamanti. Partendo dalla mostra sono state raccolte le testimonianze di chi lo ha conosciuto, come Carlo di Carlo, autore e regista, considerato il suo erede intellettuale, Flavio Nicolini, aiuto regia di 'Deserto Rosso', Ivano Marescotti, attore di 'Deserto Rosso', Guido Cantoni, l'antiquario che ha prestato la sua bottega al set di 'Deserto Rosso', e di chi ha tratto ispirazione dalla sua arte, come musicisti, poeti e scrittori. Queste interviste regalano un tributo a un grande Maestro, ammirato in Italia e osannato all'estero".



"Non a caso il curatore della mostra è un francese, il critico ed ex direttore della Cinémathèque franÇaise, Dominique Païni, che ha poi portato la mostra a Bruxelles e, nel 2015, a Parigi. Il documentario è arricchito da preziose perle d'archivio delle Teche RAI, con backstage, dichiarazioni spontanee dei collaboratori ai giornalisti e rare interviste dell'epoca ai suoi più stretti collaboratori e amici: Giovanni Fusco, Ennio Flaiano, Monica Vitti, Marco Ferreri, Francesco Maselli, Gian Luigi Rondi, Tonino Guerra. È stato, inoltre, aggiunto materiale di repertorio inedito filmato in occasione dei festeggiamenti del compleanno dell'Avvocato Cau a Pennabilli, presso l'Associazione Culturale Tonino Guerra. - si prosegue - Seduto in mezzo agli amici, l'anziano sceneggiatore ha raccontato aneddoti ed emozioni di cosa e come fu lavorare con il Maestro: il materiale è stato conservato per anni, prima di trovare la giusta occasione per mostrarlo".



"Antonioni è ricordato anche sul web con lo Speciale di Rai Scuola, 'Dieci anni dalla morte di Michelangelo Antonioni', che ricostruisce la vita e le opere del regista, e propone una retrospettiva sulla sua figura di intellettuale. Completano lo speciale la cerimonia di assegnazione del Leone d'oro ad Antonioni nel 1964 per il film 'Deserto rosso', una cronaca sul suo film 'Il Mistero von Oberwald' del 1980, e i pareri su di lui del critico francese Allain Robbe-Grillet e di Aldo Grasso" si comunica infine.