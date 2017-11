"Perché il disastro" dell'alluvione di Firenze: il racconto di Sergio Zavoli

"Diario di un cronista', in onda domenica 5 novembre su Rai Storia.

"L'alluvione di Firenze del 6 novembre 1966 raccontata da Sergio Zavoli. E' 'Perché il disastro', una delle grandi inchieste riproposte da 'Diario di un cronista', in onda domenica 5 novembre alle 19.30 su Rai Storia. Zavoli commenta le condizioni della città e lancia una sequenza con la registrazione sonora del giornalista Valentini sullo stato della alluvione a Firenze. Nella puntata, inoltre, viene proposta la registrazione sonora del saluto di papa Paolo VI rivolto ai volontari dell'alluvione, gli 'angeli del fango'. Emilio Colombo, intervistato, fa una valutazione dei danni, e commenta lo stanziamento di fondi per il recupero dell'assetto idrogeologico del territorio e le carenze istituzionali a fronte di eventi naturali" viene illustrato in una nota della tv di Stato.