Yann Arthus-Bertrand presenta la serie "La terra vista dal cielo"

Su Rai Scuola viaggio in Africa con la serie 'La terra vista dal cielo', in onda 12 e 13 febbraio.

"Dalla riserva faunistica di Masai Mara in Kenya, al Monte Kilimangiaro in Tanzania, dal Pantanal in Brasile al Congo con i suoi ippopotami in via di estinzione. Sono le prime tappe di 'La terra vista dal cielo', che Rai Cultura propone la domenica e il lunedì dal 12 febbraio alle 19.30 su Rai Scuola" viene riferito in un comunicato della tv di Stato.



"Presentata dal celebre fotografo francese Yann Arthus-Bertrand e ispirata al suo omonimo best-seller, 'La terra vista dal cielo' è una serie dedicata all'esplorazione del nostro pianeta e dei maggiori rischi ambientali che lo minacciano. Dalle profondità degli oceani alle cime delle montagne, dalla savana africana ai ghiacciai antartici, Yann Arthus-Bertrand propone una viaggio in cui condivide con i telespettatori lo splendore della Terra e si interrogana al tempo stesso sul suo futuro" evidenzia in ultimo la Rai.