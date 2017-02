Tzvetan Todorov: l'intervista ritratto di "Scrittori per un anno" del 2012

Rai Scuola manda in onda l'intervista del 2012 di Tzvetan Todorov.

"Un omaggio a Tzvetan Todorov: Rai Cultura ricorda il filosofo e saggista scomparso oggi, riproponendo - mercoledì 8 febbraio alle 13.30 su Rai Scuola - l'intervista ritratto di 'Scrittori per un anno', realizzata nel 2012. - spiegano in una nota dalla tv di Stato - Di origini bulgare, trasferito a Parigi negli anni '60, l'autore di 'La conquista dell'America', di 'Di fronte all'estremo' e degli studi sui Formalisti russi, affidava al programma le sue riflessioni sul futuro delle nuove tecnologie, sull'incontro tra culture, e sui regimi totalitari in una intervista di grande attualità".



Questo il suo autoritratto intellettuale di studioso al crocevia con i grandi eventi del nostro tempo: «Io ho vissuto per circa venticinque anni - diceva Todorov - in un paese del regime comunista. Ma questa esperienza non era affatto l'oggetto della mia riflessione, del mio studio. Tanto che il muro di Berlino non era ancora caduto. Quindi è servito che cadesse il muro affinché l'opposizione tra democrazia e totalitarismo e il funzionamento dei regimi totalitari potesse diventare per me non soltanto un'esperienza personale, ma anche un oggetto di studio».