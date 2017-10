Sperimentiamo: la scienza messa alla prova, su Rai Scuola

'Sperimentiamo!', in onda da lunedì 30 ottobre su Rai Scuola.

"La scienza messa alla prova con esperimenti effettuati sul campo: da lunedì 30 ottobre alle 19.00 su Rai Scuola arriva 'Sperimentiamo!', un programma quotidiano dedicato ai più giovani che propone un modo nuovo di conoscere e vivere la scienza, lasciando gli angusti ambienti dei laboratori per portare gli esperimenti all'aperto" viene riportato in una nota della tv di Stato.



"La conduttrice, Anna Pancaldi, presenta esperimenti semplici, ma spettacolari in luoghi inaspettati, che portano il giovane spettatore a scoprire le leggi della scienza in modo innovativo e coinvolgente" specificano infine dalla Rai.