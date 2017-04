Note di sabbia dal Festival della Scienza di Genova, su Rai Scuola

Memex, in onda domenica 2 aprile su Rai Scuola.

"Musica e immagini create nella sabbia s'inseguono, danzano e s'incontrano su una lastra luminosa, permettendo di ripercorrere la storia della scienza in modo unico e suggestivo. Dal Festival della Scienza di Genova, Memex presenta 'Note di sabbia', in onda domenica 2 aprile alle 21.00 su Rai Scuola" informa in un comunicato la tv di Stato.



La Rai comunica inoltre: "Guidati dalla creatività della sand artist Gabriella Compagnone, il documentario è un emozionante viaggio attraverso le più grandi scoperte scientifiche degli ultimi cent'anni. Immagini che vengono create, trasformate e distrutte con abili gesti su una lastra luminosa, seguendo la musica che amplifica le emozioni che le linee sulla sabbia sono in grado di trasmettere."



"Uno spettacolo affascinante in cui le parole non servono, basta qualche granello di sabbia. Con Gabriella Compagnone sand artist; Alessandro Bravo al pianoforte; Daniele Mencarelli al basso; Alessandro Paternesi alla batteria" si rende noto in ultimo.