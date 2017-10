Memex. I luoghi della scienza: a Torino il drone agricoltore

In onda martedì 31 ottobre su Rai Scuola.

"Dall'Osservatorio Astronomico di Pino Torinese, dove si parla di eso-pianeti e della possibilità che ospitino una qualche forma di vita; al Politecnico per conoscere l'Incubatore di Start up, dove è in costruzione un 'drone agricoltore': è Torino la protagonista della nuova puntata di 'Memex. I luoghi della scienza', il diario di viaggio attraverso l'Italia della ricerca condotto da Chiara Buratti, in onda martedì 31 ottobre alle ore 21.30 su Rai Scuola. Obiettivo anche sull'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per affrontare il tema della miniaturizzazione dei dispositivi elettronici, e sull'Istituto di Chimica dell'Università e sul Centro Antidoping della Regione Piemonte per parlare di Smart Drug. Ultima tappa, l'istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, dove i ricercatori mostrano alcune inaspettate possibilità di applicazione dei materiali magnetici" spiegano in una nota dalla tv di Stato.