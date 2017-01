Le scuole italiane ad Auschwitz per divenire "I guardiani della memoria"

"Un viaggio nel lager di Auschwitz, luogo simbolo dell'orrore della Shoah, organizzato dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca con gli studenti delle scuole italiane, accompagnati da storici, professori e sopravvissuti: lo racconta lo Speciale 'I guardiani della memoria' che Rai Cultura propone venerdì 27 gennaio alle 19.00 su Rai Scuola, per ricordare le vittime dell'Olocausto" si spiega in una nota dalla tv di Stato.



"Le sorelle Bucci, deportate bambine nel campo di Birkenau, rivivono con i ragazzi le memorie dei giorni vissuti nel campo di sterminio, di fronte ai luoghi dell'eccidio che conobbero da piccole" fa sapere in conclusione la Rai.