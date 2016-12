Il faro di Bell Rock tra le sette meraviglie del mondo industriale

"La sua costruzione, oltre duecento anni fa, fu una battaglia violentissima contro le intemperie, le onde e i venti che spazzavano la scogliera: è il faro di Bell Rock, in Scozia, edificato dall'architetto Robert Stevenson, e protagonista del documentario 'Le sette meraviglie del mondo industriale' che Rai Cultura propone giovedì 29 dicembre alle 20.10 su Rai Scuola" spiega in una nota la tv di Stato.



"Nonostante i numerosissimi incidenti in cui numerosi membri della squadra persero la vita Stevenson non si arrese fino a che il progetto non fu completato - viene reso noto infine -, creando una meraviglia tecnologica ancora oggi in funzione."