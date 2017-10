Digital World: tra vita reale e social, con Matteo Bordone

'Digital World' in onda da martedì 17 ottobre su Rai2.

"Viviamo due vite che si mischiano di continuo: quella corporea - in casa, in metro, al lavoro - e quella incorporea fatta di post, foto, commenti e smartphone. Una vita 'social'. E in social serio, con con piccoli post di sopravvivenza digitale, si propone di essere 'Digital World', il programma di Rai Cultura condotto da Matteo Bordone che torna per la seconda edizione il martedì dal 17 ottobre all'1.00 su Rai2" si spiega in un comunicato dalla tv di Stato.



"Dodici puntate per cercare di capire meglio - con l'aiuto di Matteo Bordone - le nuove tecnologie e il modo in cui ci hanno reso delle creature fatte anche di bit: opinioni, interviste, novità, cose ormai passate e cose futuribili, cose da imparare e cose da creare" prosegue la Rai.



"Nella prima puntata, obiettivo sui videogiochi con i ragazzi di Invader Studios, una società nata da poco ma già stimatissima a livello internazionale. Con i filosofi Slavoj Zizek e Luciano Floridi si parla, invece, della 'stupidità' dei computer e di una nuova etica per il digitale, mentre con due brillanti interpreti delle nuove pratiche della comunicazione digitale, Tim Small e Francesco Costa, parliamo di giornalismo online. In chiusura, una rubrica dedicata al 'vintage computer', per riscoprire la leggendaria Cray XMP. Digital World è anche su internet: su Rai Play, sul sito di Rai Scuola all'indirizzo www.raiscuola.rai.it e sulle sue pagine Facebook e Twitter" si conclude infine.