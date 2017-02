Con Toolbox II al via le lezioni di inglese per cittadinanza europea

Al via su Rai Scuola 'Toolbox II', in onda da lunedì 6 febbraio.

"Una nuova striscia quotidiana dedicata all'Europa: da lunedì 6 febbraio alle 15.30 su Rai Scuola, Rai Cultura propone 'Toolbox II', un viaggio nell'attualità del 'Vecchio Continente'. Si comincia il lunedì con 'Europe now', dove si parla (in inglese) di Europa: attraverso una selezione di filmati realizzati dal canale europarl.tv sui temi della cittadinanza europea, il programma approfondisce gli aspetti politici, economici, sociali ed ambientali legati all'Europa e al tempo stesso offre un supporto per migliorare le competenze di chi sta imparando la lingua inglese. Dal martedì al venerdì, invece, è la volta di 'Europa adesso': in ogni puntata, in lingua originale sottotitolata in italiano, una selezione di materiali realizzati sempre dal canale europarl.tv sulle questioni di attualità culturale, sociale, politica ed economica dell'Unione europea raccontate dai protagonisti" viene esposto in una nota dalla tv di Stato.