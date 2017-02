Come la Terra ha plasmato l'uomo, a partire dal fuoco

"Il fuoco ha avuto uno straordinario potere sulla storia dell'umanità come principale fonte di energia per molti secoli, contribuendo profondamente allo sviluppo di alcune società e rallentando la crescita di altre. Una forza raccontata da 'Fuoco', il primo appuntamento della serie di documentari prodotta dalla Bbc 'Come la Terra ha plasmato l'uomo', in onda giovedì 2 febbraio alle ore 21.30 su Rai Scuola" si illustra in un comunicato dalla tv di Stato.



La Rai fa sapere in conclusione: "Il professore Iain Stewart, geologo e narratore protagonista di tutti gli episodi della serie, ripercorre la relazione tra l'uomo e il fuoco, attraverso imprese come attraversare un incendio o fare un bagno terapeutico nel petrolio grezzo. Stewart, inoltre, esplora la relazione tra l'uomo e il fuoco e dimostra come le forze della natura abbiano avuto un ruolo cruciale nella rivoluzione industriale in Gran Bretagna e, al contempo, abbiano rallentato lo sviluppo della Cina."