Coding: la programmazione informatica a scuola con Toolbox

Su Rai Scuola al via le 20 puntate per il ciclo 'Toolbox', da lunedì 27 febbraio.

"Il modo più rapido per realizzare le proprie idee è dare istruzioni ai computer e ai tanti oggetti 'smart' che aspettano solo di essere programmati per fare cose sempre nuove. La programmazione è una palestra per esercitare in modo costruttivo la creatività e sviluppare il pensiero computazionale" fa sapere in una nota la Rai.



La tv di Stato chiarisce dunque: "Sempre di più si sta diffondendo nelle scuole italiane la pratica del 'coding', l'uso intuitivo e interdisciplinare dei principi base della programmazione a supporto della didattica. Un tema al quale Rai Cultura dedica una serie in 20 puntate per il ciclo 'Toolbox' che racconta il coding a scuola, in onda da lunedì 27 febbraio alle 18.45 su Rai Scuola."



"La conduzione è affudata ad Alessandro Bogliolo, coordinatore di Europe Code Week, campagna di alfabetizzazione promossa dalla Commissione europea per la diffusione del pensiero computazionale. Insegnanti e alunni iniziano giocando insieme con noti strumenti di coding e finiscono per familiarizzare con i principali elementi della programmazione applicandoli in classe durante le normali attività didattiche. Ogni concetto è trattato in due puntate, una per gli insegnanti, che documenta la discussione e il lavoro preparatorio, e una per i ragazzi, che documenta le attività svolte in classe" viene comunicato in ultimo.