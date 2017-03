Arturo Mariani della Nazionale italiana calcio amputati a Toolbox

'Toolbox II - Ritratti', in onda sabato 25 marzo su Rai Scuola.

"Nato senza una gamba, ha 24 anni e ama il calcio. Gioca sin da quando era piccolo e indossava ancora le protesi, oggi è un giocatore della Nazionale italiana calcio amputati. Arturo Mariani è il protagonista dell'appuntamento con 'Toolbox II - Ritratti', in onda sabato 25 marzo alle ore 21.00, su Rai Scuola" fa sapere in una nota la tv di Stato.



"Insieme ad altri ragazzi Artuto ha fondato la prima squadra italiani di giocatori di calcio senza una gamba. Malgrado la sua giovane età, ha una vita ricca di esperienze, ha partecipato ai mondiali del 2014 in Messico, ha scritto un libro, frequenta l'università e collabora con una radio locale dove conduce un programma di sport. Spesso è nelle scuole a condividere con i ragazzi la sua esperienza, 'perché - dice - è importante raccontare modelli diversi da quelli che spesso ci propongono'" rivela in conclusione la Rai.