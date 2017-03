Antonio Tabucchi: speciale a 5 anni dalla morte, su Rai Scuola

Rai Scuola ricorda Antonio Tabucchi, in onda venerdì 24 marzo.

"Cinque anni fa, a Lisbona, moriva lo scrittore Antonio Tabucchi. A lui, autore tra l'altro di 'Sostiene Pereira', Rai Cultura dedica due appuntamenti, in onda venerdì 24 marzo su Rai Scuola. Si comincia alle 8.30 con l'intervista - ritratto del 2008 per il ciclo 'Scrittori per un anno', nella quale Tabucchi racconta gli anni universitari, la passione per lo scrittore Fernando Pessoa, nata per caso a Parigi, l'avventura della traduzione, la genesi di alcune delle sue opere più importanti, e riflette sul perché si scrive e sui valori della letteratura" viene diffuso in un comunicato della tv di Stato.



Si diffonde in ultimo: "Alle 01.00 è la volta dello speciale 'Antonio Tabucchi: la vita non basta. Un autoritratto involontario'. Realizzato a pochi mesi dalla sua scomparsa, è una raccolta di interventi di Antonio Tabucchi conservati negli archivi della Rai introdotti e commentati da scrittori a lui particolarmente legati: Dacia Maraini, Romana Petri, Marco Baliani, Ugo Riccarelli, Andrea Bajani. Ciascuno di loro, da lettore appassionato e da amico, sceglie una pagina di Tabucchi, aggiunge un ricordo, un aneddoto, una chiave d'interpretazione."