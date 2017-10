Amabili testi di Luigi Ontani, su Rai Scuola

In onda domenica 29 ottobre.

"Artista difficilmente etichettabile, sin dagli esordi negli anni Sessanta vive e crea le sue opere al di fuori di categorie, mode, movimenti. Edoardo Albinati incontra Luigi Ontani nel quarto appuntamento di 'Amabili testi', in onda domenica 29 ottobre alle 17.30 su Rai Scuola. Come si sarebbe detto una volta, Ontani 'fa della sua vita un'opera d'arte', e vive immerso nelle sue opere e nelle molteplici suggestioni che ne sono all'origine. Suggestioni che scaturiscono da viaggi - In India, a Bali - e da continue letture. Sono infatti anche i libri - dai classici alla contemporaneità -, le storie inventate e le vicende umane e reali degli scrittori la fonte di molte sue invenzioni, in un continuo rimando tra realtà e finzione" viene riferito in un comunicato dalla tv di Stato.



"Il viaggio di Albinati parte dalla casa di Luigi Ontani tra le colline emiliane, il Villino RomAmor, a pochi metri da quella 'Rocchetta Mattei' - a sua volta luogo fantastico ideato da un eccentrico personaggio, Cesare Mattei a metà Ottocento - che molta parte ha sicuramente avuto nell'immaginario del giovane Ontani, e che colmo di libri, di oggetti portati dall'Oriente, di opere, appare corrispondere in modo compiuto a un unico disegno, a una unica impronta" prosegue la Rai.



Si continua in ultimo: "Il viaggio prosegue poi nella casa-studio dell'artista a Roma, nel grande atelier che è stato di Antonio Canova, l'apollineo scultore delle Grazie, maestro di rarefazione neoclassica, e che ora risplende di colore e di riflessi. Qui le letture, i libri, gli spunti raccolti nel tempo sono diventati sculture, erme, busti, libri in ceramica, maschere di legno: ogni opera è coloratissima, ogni opera - come dimostrano gli stessi taccuini del Maestro, fitti di una scrittura labirintica che diventa disegno e opera d'arte a sua volta - è giocosamente densa di simboli, di rimandi, di citazioni colte e popolari."