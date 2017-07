Abbiamo davvero bisogno della Luna? Il documentario della Bbc su Rai Scuola

In tv: 'Memex Doc', in onda sabato 29 luglio su Rai Scuola.

"Cosa succederebbe se non ci fosse più la Luna? Quanto influirebbe questa scomparsa sulla vita terrestre? Interrogativi al centro del doc della Bbc 'Abbiamo davvero bisogno della Luna?', in onda sabato 29 luglio alle 20.45 su Rai Scuola" viene riferito in un comunicato dalla tv di Stato.

"A rispondere è Maggie Aderin-Pocock, scienziata spaziale e fanatica del satellite terrestre. La Luna, oltre a orchestrare le maree, detta la lunghezza del giorno, il ritmo delle stagioni e la stabilità stessa del nostro pianeta. E' un corpo celeste sempre in movimento, perfettamente posizionato per sostenere la nostra vita. Grazia all'utilizzo della computer grafica, Maggie Aderin-Pocock racconta il funzionamento della Luna: perché la Luna non è una roccia inerte, ma un giocatore con un ruolo chiave nella storia passata, presente e futura del nostro pianeta" si spiega infine dalla Rai.