Piero Pelù rivela con chi ha perso la verginità cinematografica, a Movie Mag

«Prima del cinema, nella mia vita c'era il circo, quello vero, coi trapezisti e tutto il resto. Poi ho perso la verginità cinematografica con la tabaccaia di Amarcord, e Prendi i soldi e scappa di Woody Allen» rivela Piero Pelù, protagonista della prossima puntata di Movie Mag.



"Il leader dei Litfiba si racconta a Federico Pontiggia, tra musica e cinema, nel corso della prossima puntata del magazine di Rai Movie, in onda mercoledì 18 gennaio alle 23.05 e in replica, sempre mercoledì, nella notte di Rai1. Si torna poi a ridere con Francesca Reggiani e uno dei suoi personaggi più divertenti: Angelica, improbabile provinante che anche questa volta proverà a farsi strada nel mondo dello spettacolo" prosegue la tv di Stato.



"Questa settimana Movie Mag dedica ampio spazio ad Arrival, atteso film di fantascienza con Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker. La trasmissione intervista il cast del film e il regista, Denis Villeneuve. Movie Mag racconta anche il dietro le quinte di due film italiani: L'ora legale - che segna il ritorno di Ficarra e Picone nei cinema - e Smetto quando voglio - Masterclass, seguito di uno dei film nostrani di maggior successo di questi ultimi anni, di cui Movie Mag racconta la lavorazione sul set. In chiusura di puntata, la consueta playlist: questa settimana Alessandro Gassmann rivela a Movie Mag la sua Top3 dei film più amati" viene riferito in conclusione.