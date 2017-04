Pierfrancesco Favino e la crisi dell'export del cinema italiano, a Movie Mag

Nuovo appuntamento con Movie Mag, in onda mercoledì 19 aprile su Rai1.

"Fino agli anni '70 riuscivamo ad esportare meglio il nostro cinema. Ora ci riusciamo molto meno, ed è forse per questo che il cinema ha perso peso nel nostro paese, anche se l'avvento di nuove piattaforme sta un po' rivoluzionando la cosa" spiega Pierfrancesco Favino, attore italiano tra i più apprezzati anche all'estero, ora nelle sale con la commedia 'Moglie e marito', nel fgaccia a faccia con Federico Pontiggia di Movie Mag, l'approfondimento cinematografico targato Rai Movie, in onda mercoledì 19 aprile alle 23.20 e in replica, sempre mercoledì, nella notte di Rai1.



Nel corso della nuova puntata torna poi "un'opinionista d'eccezione a Movie Mag: l'attrice Sabrina Ferilli (alias Francesca Reggiani) dice la sua su cinema, cultura e politica, senza risparmiare nessuno. - e ancora - Il regista Peter Berg arriva nelle sale con 'Boston - Caccia all'uomo', film dedicato all'attentato avvenuto durante la maratona del 15 aprile 2013. Un racconto mozzafiato sulla veloce ed efficace azione di intelligence che ha portato all'immediata individuazione dei colpevoli. Movie Mag intervista il regista e i due acclamati interpreti, Mark Wahlberg e Kevin Bacon".



"Il magazine di Rai Movie racconta il ritorno al cinema di Toni Servillo, protagonista di 'Lasciati andare', commedia diretta da Francesco Amato. - si anticipa - La storia ruota attorno ad uno psicanalista eccessivamente pigro, la cui vita verrà sconvolta da un'improbabile personal trainer spagnola (interpretata da Véronica Echegui). Movie Mag porta gli spettatori a Vicenza per la prima edizione della Biennale Internazionale del Cortometraggio. Una rassegna durante la quale sono stati presentati oltre 400 cortometraggi provenienti da tutto il mondo".



Infine "il magazine di Rai Movie intervista alcuni ospiti della rassegna, tra cui Daniele Ciprì, Pappi Corsicato e Iaia Forte. La puntata si chiude con la consueta Top3 cinematografica: in vista dell'uscita di 'Alien: Covenant', il creatore di effetti speciali Sergio Stivaletti rivela a Movie Mag i capitoli della saga di Alien che ha amato di più.".