Matt Dillon: oggi il cinema italiano come ai tempi di Fellini

L'attore Matt Dillon intervistato a Movie Mag, in onda mercoledì 5 aprile su Rai Movie.

"Matt Dillon a Movie Mag mercoledì 5 aprile alle 23.35: «La mia sensazione è che il cinema italiano di oggi abbia un appeal più internazionale. Per un periodo il suo mercato è sembrato più domestico, ma adesso sembra essere tornato ai tempi di Fellini», dice l'attore.



"Matt Dillon nell'esclusivo faccia a faccia con Federico Pontiggia parla del suo e del nostro cinema a Movie Mag, l'approfondimento cinematografico targato Rai Movie in onda mercoledì 5 aprile alle 23.35 e in replica, sempre mercoledì, nella notte di Rai1", viene annunciato.



Viene segnalato: "Francesca Reggiani torna a far ridere con la sua imitazione di Sabrina Ferilli, attrice ma anche opinionista d'eccezione per Movie Mag."



"Arrivano nelle sale i Power Rangers, personaggi cult degli anni '90, a cui è dedicato l'omonimo film che vede protagonisti Bryan Cranston ed Elizabeth Banks. Movie Mag ha intervistato i protagonisti e il regista Dean Israelite, per scoprire difficoltà e segreti del portare sul grande schermo un telefilm che ha segnato un'intera generazione. Spazio anche per Piccoli crimini coniugali: Alex Infascelli dirige e monta un dramma da camera, interamente girato in una stanza, per analizzare le dinamiche più recondite del rapporto coniugale. Movie Mag ha intervistato Margherita Buy e Sergio Castellitto, unici interpreti di questo film. Il magazine di Rai Movie si reca in Alto Adige, sul set di Otzi e il Mistero del Tempo, film fantastico con Vinicio Marchioni e Alessandra Mastronardi. La pellicola racconta l'amicizia tra l'undicenne Kip Fischer e Ötzi, la mummia rinvenuta 25 anni fa tra i ghiacci delle Dolomiti, che nel film riprende magicamente vita dopo cinquemila anni di ibernazione" si continua.



"Non poteva mancare, questa settimana, uno spazio dedicato al compianto Tomas Milian: Movie Mag propone un'intervista di repertorio tratta dalla trasmissione Stasera in casa di Tomas Milian, in cui l'attore cubano si cimenta in alcuni simpatici scioglilingua in italiano" si osserva.



"Si chiude con una Top3 cinematografica all'insegna della nostalgia: questa settimana la cantante Cristina D'Avena, interprete di molte sigle di cartoni animati rimaste nel cuore di grandi e piccini, rivela a Movie Mag i suoi tre film preferiti di sempre" si evidenzia in conclusione.