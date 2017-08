Marilyn Monroe: doppio omaggio su Rai Movie a 55 anni dalla morte

In tv: Rai Movie ricorda Marilyn Monroe, con due film in onda il 4 e 6 agosto.

"A 55 anni dalla scomparsa, avvenuta il 5 agosto del 1962, Rai Movie ricorda Marilyn Monroe dedicandole un doppio omaggio: 'A qualcuno piace caldo' di Billy Wilder, in onda venerdì 4 agosto alle 21.10, e 'Marilyn' di Simon Curtis in onda domenica 6 agosto alle 23.05. 'A qualcuno piace caldo', con Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis, ottenne sei nomination agli Oscar nel 1960, aggiudicandosi una statuetta per i migliori costumi, e vinse tre Golden Globe, tra cui quello per la Migliore Attrice in un film commedia o musicale che andò a Marilyn Monroe e quello per il Miglior Attore in un film commedia o musicale vinto da Jack Lemmon" si espone in una nota dalla tv di Stato.



"Considerato tra le migliori commedie del cinema americano, 'A qualcuno piace caldo' fu uno dei maggiori successi dell'attrice che, sebbene ebbe grandi difficoltà durante le riprese, riuscì a condensare nel personaggio di Zucchero 'Candito' Kandinsky l'ironia, la dolcezza e quel fascino svagato, quasi inconsapevole, che ne fece uno dei personaggi più divertenti, sensuali e iconici di tutto il cinema contemporaneo. 'Marilyn' di Simon Curtis con Michelle Williams, Eddie Redmayne e Kenneth Brannagh è tratto dai diari di Colin Clark (The Prince, The Showgirl and Me e My Week with Marilyn), che fu aiuto regista sul set inglese del film Il principe, la ballerina con Marilyn Monroe e Laurence Olivier. Nel breve periodo trascorso accanto alla diva, reduce dalla sua luna di miele con Arthur Miller, il giovane aiuto regista fu testimone del rapporto burrascoso tra Marilyn e Laurence Olivier, ma ebbe anche modo di passare del tempo libero insieme all'attrice, dopo che il marito ebbe lasciato il paese. Per il ruolo di Marilyn Michelle Williams ottenne un Golden Globe nel 2012 come Migliore Attrice in un film commedia o musicale" riferisce in ultimo la Rai.