La ragazza di Boemia: il terzo film di Stanlio e Ollio su Rai Movie

'La ragazza di Boemi', meglio noto in Italia sotto il nome di 'Noi siamo zingarelli', in onda giovedì 9 marzo su Rai Movie.

"Giovedì 9 marzo alle 20.05 Rai Movie trasmette il film 'La ragazza di Boemia', meglio conosciuto in Italia come 'Noi siamo zingarelli', ed è il terzo film girato da Stanlio e Ollio in costume. I due comici sono degli zingarelli di una carovana che si accampa nelle terre del castello di Arnheim" illustrano in una nota dalla tv di Stato.



"Siamo nel 1600 e il ricco conte odia a morte gli zingari, e li fa regolarmente frustare. Uno dei malcapitati è l'amante della moglie di Ollio, che chiede vendetta. La donna allora rapisce la piccola Arline, la figlia del conte crudele, e la fa accudire ai poveri Stanlio e Ollio, mentre lei, con un inganno, ruba tutti i gioielli di patrimonio, e scappa con il suo amante. Sedici anni più tardi Arline viene rapita per sbaglio e riconosciuta dal conte" specifica in conclusione la Rai.