La libertà di Valeria Bruni Tedeschi: l'intervista a Movie Mag

Torna su Rai Movie l'appuntamento con Movie Mag, in onda mercoledì 22 marzo.

"'Ho scelto di fare l'attrice per rappresentare la condizione umana, ma anche perché mi fa sentire libera. Nella vita reale non sono così, quando recito invece sperimento questa sensazione di libertà'. Valeria Bruni Tedeschi, candidata ai David di Donatello per la sua interpretazione ne 'La pazza gioia' di Paolo Virzì, si racconta a Federico Pontiggia nella prossima puntata di Movie Mag, l'approfondimento cinematografico targato Rai Movie in onda mercoledì 22 marzo alle 23.35 e in replica, sempre mercoledì, nella notte di Rai1", viene anticipato in una nota.



"E ancora: Francesca Reggiani torna a far ridere con il suo esilarante personaggio - già altre volte ospite di Movie Mag - Angelica ('che è il diminutivo di Masha'), improbabile provinante allo sbaraglio" prosegue la tv di Stato.



Viene diffuso: "Il magazine di Rai Movie dedica poi ampio spazio a una delle uscite più attese della settimana: 'Life - Non oltrepassare il limite', film di fantascienza che vede protagonisti Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds. Movie Mag li ha intervistati."



"Ritorna nelle sale Andrea Molaioli, apprezzato regista di 'La ragazza del lago', con la commedia 'Slam - Tutto per una ragazza', adattamento dell'omonimo romanzo di Nick Hornby. Movie Mag intervista il regista, Jasmine Trinca e i due giovani interpreti Ludovico Tersigni e Barbara Ramella. Il magazine di Rai Movie visita il set di 'Amore vero', nuovo film dei Manetti Bros, che tornano a girare all'ombra del Vesuvio dopo l'apprezzatissimo Song e' Napule. Nel cast del film: Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini e Carlo Buccirosso. La puntata si chiude con la consueta Top3 cinematografica: questa settimana Enrico Vanzina, grande sceneggiatore della commedia italiana, rivela a Movie Mag i suoi tre film preferiti" si continua in ultimo.