Giornata della Memoria 2017: il dittico di Louis Malle su Rai Movie

"Nella Giornata della Memoria, venerdì 27 gennaio, Rai Movie ha in palinsesto la trasmissione di quattro film per ricordare la Shoah: tra questi, il dittico di Louis Malle, 'Arrivederci ragazzi' e 'Cognome e nome: Lacombe Lucien'. La storia di 'Monsieur Batignole' è ambientata in Francia, nel '42. Un piccolo commerciante approfitta egoisticamente della disgrazia dei vicini - una famiglia di ebrei denunciata alle autorità da suo genero - per occuparne l'appartamento" viene segnalato in una nota della tv di Stato.



"Il grande regista francese Louis Malle nel 1974 dirige 'Cognome e nome: Lacombe Lucien' in cui racconta il dramma di Lucien che si unisce ai nazisti e si innamora di una ragazza ebrea; nel 1987 - segnala dunque la Rai -, invece, firma la regia di 'Arrivederci ragazzi', ispirato ad un suo ricordo personale."



Si osserva infine: "In un collegio cattolico un giovane studente ebreo trova rifugio, protezione e amicizia, ma proprio l'amicizia lo tradirà (Leone d'oro alla 65° Mostra del cinema di Venezia). Il programma di Rai Movie del 27 gennaio si chiuderà in prima serata, alle 21.20, con 'Rosenstrasse' di Margarethe von Trotta, dove si racconta della strada in cui, nel 1943, centinaia di donne si riunirono per manifestare contro la deportazione dei loro mariti ebrei."