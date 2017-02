Geppi Cucciari tra violenza fisica e verbale: a Movie Mag

Faccia a faccia con Geppi Cucciari a Movie Mag, in onda mercoledì 22 febbraio su Rai Movie.

«In un'epoca in cui la violenza fisica verso le donne è una questione terribile, si aggiunge anche la violenza verbale, che a volte può essere anche peggiore di quella fisica. È più subdola e insidiosa», dichiara Geppi Cucciari, protagonista del prossimo faccia a faccia con Federico Pontiggia a Movie Mag, tra storie di vita vissuta e tematiche legate al mondo femminile.



La tv pubblica di Stato puntualizza quindi: "L'approfondimento cinematografico targato Rai Movie va in onda mercoledì 22 febbraio alle 23.30 e in replica, sempre mercoledì, nella notte di Rai1. Francesca Reggiani questa settimana è Fiorella F., cassiera del cinema alle prese con la crisi del botteghino."



"Il film della settimana è l'attesissimo 'Trainspotting 2', anche questo diretto da Danny Boyle, come l'omonima pellicola del 1993. Renton, Spud e gli altri ragazzi di Edimburgo tornano sul grande schermo, a oltre 20 anni di distanza da Trainspotting. Movie Mag ha intervistato il regista e i protagonisti Ewan McGregor e Johnny Lee Miller. Grande attesa anche per 'Jackie', film biografico incentrato sulla figura di Jacqueline Kennedy" si prosegue.



Si comunica inoltre: "Come dare umanità a un personaggio che gode già di grandissima popolarità? Movie Mag l'ha chiesto al regista Pablo Larraín e alla protagonista del film, Nathalie Portman."



"Il magazine di Rai Movie sarà anche sul set di 'Beata ignoranza' - si fa sapere in ultimo -, commedia diretta da Massimiliano Bruno e interpretata da Marco Giallini e Alessandro Gassman, che affronta la spinosa questione della dipendenza dai social network. In chiusura di puntata la consueta Top3: questa settimana lo scrittore Carlo Lucarelli rivela a Movie Mag i tre film che ha amato di più."