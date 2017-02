Ferzan Ozpetek dal "Rosso Istanbul" all'Italia, su Movie Mag

Nuovo appuntamento con Movie Mag, in onda su Rai Movie mercoledì 1 marzo.

"L'Italia è anche il mio paese: ho scelto di viverci 41 anni fa e per me è una storia d'amore che dura ancora oggi", sottolinea il regista Ferzan Ozpetek nel nuovo appuntamento di Movie Mag, in onda su Rai Movie il 1 marzo alle ore 23:30. Ferzan Ozpetek si racconta tra cinema, vicende personali e la passione per le sue due patrie: la Turchia - terra natìa dove è tornato per girare il suo nuovo "Rosso Istanbul" - e l'Italia.



"Il 'filmone' della settimana è invece 'Logan'. - si anticipa nella note - Hugh Jackman torna a vestire i panni di Wolverine degli X-Men, in un film che rompe nettamente gli schemi della tradizione cinematografica dedicata ai supereroi. Attraverso interviste al regista e al cast Movie Mag va alla scoperta di questa pellicola che - facendo una scelta controcorrente - mette in scena un Logan debole e invecchiato".



Poi "risate assicurate con Francesca Reggiani, che questa settimana veste i panni di un'attrice (e per l'occasione opinionista) d'eccezione: Sabrina Ferilli. - e ancora - Il protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia è Michele Riondino, noto al grande pubblico nei panni del giovane Montalbano. L'attore, interprete del film 'Falchi', in uscita questa settimana, racconta la sua passione per il cinema e l'importanza dell'impegno civile".



Infine, "il magazine di Rai Movie vi porta anche sul set di 'Niente di serio', commedia diretta da Laszlo Barbo e interpretata da Claudia Cardinale e Nunzia Schiano che racconta la fuga di due arzille ottantenni da una casa di riposo. La puntata si conclude con la Top3 cinematografica: questa settimana il comico e attore Maccio Capatonda rivela a Movie Mag i tre film che l'hanno ispirato di più per il suo nuovo 'Omicidio all'italiana'."