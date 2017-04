Fast and Furious 8: l'intervista al regista ed al cast completo a MovieMag

Su MovieMag non solo il trailer di Fast and Furious 8 ma anche le interviste al cast completo, mercoledì 12 aprile su Rai Movie.

"'Il cinema è preparazione e fatalità. Puoi preparare una scena fin nei minimi dettagli, ma poi arriva il giorno in cui la giri e lì subentra la vita con le sue variabili: in quel momento, il cinema diventa fatale', riflette Mario Martone, il regista de 'Il giovane Favoloso', in prima tv su Rai Movie il prossimo 16 aprile, protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia in MovieMag, l'approfondimento cinematografico targato Rai Movie in onda mercoledì 12 aprile alle 23.35 e in replica, sempre mercoledì, nella notte di Rai1", viene annunciato in una nota.



"Il film più atteso della settimana è senza dubbio 'Fast and Furious 8', nuovo capitolo della nota saga automobilistica, che ha già registrato il record per il trailer più visto subito dopo la sua pubblicazione (139 milioni di visualizzazioni in 24 ore). Movie Mag intervista il regista F. Gary Gray e il ricchissimo cast, che vede tra gli interpreti Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez e Charlize Theron", si anticipa.



"Dal 5 al 9 aprile il meglio del cinema francese ha avuto una vetrina speciale a Roma con il festival Rendez-Vous. - si tottolinea poi - Il magazine di Rai Movie racconta la rassegna che da ormai 7 anni anima la Capitale con proiezioni, incontri e quanto di meglio il cinema francese ha da offrire. Un'edizione speciale, quella di quest'anno, che ha prestato grande attenzione al mondo femminile, a conferma di un trend che in Francia è ormai pienamente avviato (negli ultimi 10 anni, il numero delle registe è aumentato del 71%). Tra gli ospiti di quest'anno Clotilde Coureau, Alba Rohrwacher, Louis Garrel e Olivier Assayas. Risate amare, questa settimana, con Francesca Reggiani che riflette sulla crisi del botteghino attraverso uno dei suoi personaggi comici più esilaranti: Fiorella F., bigliettaia di lungo corso".



"Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak sono i protagonisti di una commedia che ripropone, in versione italiana, il già visitato tema dello scambio di ruoli. In 'Moglie e marito', infatti, i due attori interpretano una coppia in piena crisi coniugale: un improvviso e surreale scambio di ruoli farà conoscere a ognuno la vita dell'altro, con tutte le conseguenze del caso. - si precisa infine - Movie Mag intervista gli interpreti e il regista Simone Godano, all'esordio dietro la macchina da presa. Si chiude con la consueta Top3 cinematografica: per i 50 anni dalla scomparsa del Principe della risata il cantautore comico Toni Tammaro, interprete del film La Parrucchiera, rivela a Movie Mag i tre film di Totò che ha amato di più".