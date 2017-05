Diane Kruger: Nanni Moretti meno italiano di Gabriele Muccino, a Movie Mag

Movie Mag, in onda mercoledì 10 maggio su Rai movie.

«Sono stata in giuria a Cannes con Nanni Moretti: è molto meno 'italiano' di Gabriele Muccino, con cui ho lavorato. E' un uomo di poche parole, ma quando parla va dritto al punto», ricorda l'attrice di fama internazionale Diane Kruger, protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia a Movie Mag, l'approfondimento cinematografico targato Rai Movie, in onda mercoledì 10 maggio alle 24.00.



"Francesca Reggiani porta risate e buonumore al programma con il suo nuovo personaggio: la Mitomane, strana figura ricca di improbabili aneddoti sulla storia del cinema. Arriva il nuovo capitolo di una delle saghe cinematografiche più famose della storia del cinema: Alien - Covenant, diretto da quello stesso Ridley Scott che, nel 1979, diede vita alla saga con il primo Alien. La trasmissione intervista gli interpreti del film Michael Fassbender, Noomi Rapace, Katherine Waterston e Danny McBride per scoprire i retroscena di uno dei film più attesi dell'anno" anticipa la nota.



"Dopo aver sorpreso e commosso la platea del Bari International Film Festival - viene precisato quindi -, arriva nelle sale Tutto quello che vuoi, nuovo film di Francesco Bruni che racconta l'incontro tra un giovane scapestrato e un anziano poeta."



"Personaggio, quest'ultimo, interpretato da un attore d'eccezione: Giuliano Montaldo, il grande regista, passato per l'occasione davanti la macchina da presa. Il magazine di Rai Movie racconta il Festival del Cinema Spagnolo, in corso a Roma. Tra i volti di questa decima edizione le attrici Rossy De Palma e Belén Rueda e la regista Inés Paris. In chiusura, la consueta Top3 cinematografica: questa settimana Isabella Ragonese svela i suoi tre film preferiti, dedicati al tema della famiglia" si osserva in conclusione.