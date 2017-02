Dead man down - Il sapore della vendetta: il film su Rai Movie

In onda martedì 7 febbraio il film 'Dead man down - Il sapore della vendetta' su Rai Movie.

"'Dead man down - Il sapore della vendetta', in onda su Rai Movie martedì 7 febbraio alle 21.20, di Niels Arden Oplev, è un thriller pieno di azione e di suspense, ambientato nel mondo della criminalità newyorkese e incentrato su una storia d'amore. - viene annunciato in una nota -Victor è il braccio destro di un boss, Alphonse che è preso di mira da qualcuno che uccide sistematicamente uomini della sua gang, e che gli manda anche messaggi intimidatori e di scherno. Un amico di Victor, Darcy anche lui alle dipendenze di Alphonse, è ossessionato dall'idea di scoprire chi sia il killer per ingraziarsi Alphonse e farsi strada nei ranghi dell'organizzazione. Intanto Victor incontra Beatrice, una misteriosa donna francese che vive con la madre Valentine nel grattacielo di fronte al suo. Ma non appena Victor comincia a provare attrazione per lei, si rende conto che Beatrice, al di là di come appare, è stata vittima di un crimine e ha bisogno dell'aiuto di Victor per punire chi le ha fatto del male. E ben presto anche Beatrice scopre che Victor è un uomo in cerca di vendetta nei confronti di chi anni prima ha causato la morte della moglie e della figlia. E quando queste due persone ferite, entrambe ossessionate dal desiderio di vendetta si uniranno, finiranno con mettere in atto un piano violento e catartico per ottenere la loro vendetta".