Antonio Albanese: oggi Cetto La Qualunque è un moderato. L'intervista

Antonio Albanese a MovieMag di mercoledì 15 febbraio, su Rai Movie.

"MovieMag di mercoledì 15 febbraio alle 23.30 e in replica, sempre mercoledì nella notte di Rai1, ha in Antonio Albanese il protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia: 'Quando ho proposto Cetto La Qualunque mi avevano detto che collegare sesso e politica in quel modo era esagerato. Ora Cetto sarebbe un moderato', confessa l'attore al giornalista", viene segnalato in un comunicato dalla tv di Stato.



"L'approfondimento cinematografico targato Rai Movie prosegue con Francesca Reggiani che torna a vestire i panni dello scrittore e psicologo Vittorino Andreoli - si sottolinea in ultimo -, e racconta le sue disavventure cinematografiche. Questa settimana il magazine di Rai Movie punta i riflettori sulla 67° edizione della Berlinale, raccontando retroscena e protagonisti di uno dei Festival più importanti al mondo. Tra i film più attesi di questa edizione, 'Trainspotting 2', sequel del film cult diretto da Danny Boyle. Il film della settimana è 'Manchester by the Sea', diretto da Kenneth Lonergan e interpretato da Casey Affleck e Michelle Williams. Movie Mag intervista regista e cast di questo acclamato film, già vincitore di un Golden Globe e candidato a 6 premi Oscar. La puntata si conclude con la consueta Top3: l'attrice Valentina Cervi, interprete di 'Ho amici in Paradiso', rivela i tre film che ha amato di più."