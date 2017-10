Ambra Angiolini, Chris Hemsworth e Toni Servillo a Movie Mag

In onda mercoledì 25 ottobre su Rai Movie.

Movie Mag del 25 ottobre, in onda alle 23.10 su Rai Movie, vede Ambra Angiolini, protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia: «Grazie al cinema ho affrontato la cosa che mi interessa di più: i punti deboli. Più che una terapia, direi che fare cinema è stato come essere partorita di nuovo».



"Chris Hemsworth veste i panni del Dio del Tuono in Thor: Ragnarok - si illustra quindi -, nuovo capitolo della saga Marvel ispirata all'omonimo personaggio dei fumetti, diretto da Taika Waititi. Questa volta Thor, imprigionato sul pianeta Sakaar senza il suo martello, è costretto a combattere contro il suo alleato Hulk, per poi tornare su Asgard e sventare i malvagi piani di Hela. Movie Mag intervista il cast di uno dei film più attesi della settimana."



"Il magazine di Rai Movie porta gli spettatori alla scoperta di Bestiale!, mostra attualmente in corso presso la Mole Antonelliana, dedicata agli animali che fanno parte dell'immaginario cinematografico, da Rin Tin Tin allo squalo di Spielberg" si continua.

"Qual è la relazione tra l'icona popolare e l'animale che la interpreta? E poi: esiste una 'recitazione animale'? La mostra risponde a questa ed altre domande, con montaggi speciali, fotografie, manifesti, storyboard e molto altro" si osserva.



"Toni Servillo è il protagonista di La ragazza nella nebbia, thriller diretto da Donato Carrisi, autore anche del romanzo best-seller da cui la pellicola è tratta. Il film racconta la storia di Vogel, agente di polizia inviato in una sperduta cittadina di montagna per indagare sul caso di una sedicenne scomparsa, che rivelerà un'insospettabile rete di intrighi e perversioni" si precisa.



"Movie Mag intervista Servillo, Carrisi e gli altri interpreti del film. Movie News, il notiziario di Movie Mag in collaborazione con Anica, dedica un focus speciale a Cartoon Italia, l'Associazione Nazionale dei produttori di animazione, con un'intervista alla Presidentessa Anne-Sophie Vanhollebeke" si sottolinea.



"Qual è il legame tra cinema e stelle? E, soprattutto, qual è il film di Rai Movie più adatto per l'Acquario, lo Scorpione o il Gemelli? Lo rivela Simon & The Stars con il suo l'Oroscopo del cinema. Si chiude con la consueta playlist: questa settimana Carmen Consoli rivela a Movie Mag i suoi tre film del cuore" si specifica infine.