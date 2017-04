Wolfblood - Sangue di lupo: al via la quarta stagione su Rai Gulp

'Wolfblood - Sangue di lupo' in esclusiva e in prima visione su Rai Gulp da sabato 1 aprile.

"Quarta stagione per 'Wolfblood - Sangue di lupo'. Da sabato 1 aprile, alle 23.10, arrivano su Rai Gulp dal lunedì al sabato, in esclusiva e in prima visione, le nuove avventure dei ragazzi col sangue di lupo nelle vene, che lottano per vivere la loro vita come lupi e cercano di mantenere nascosto il loro segreto" informa in una nota la tv di Stato.



"Jana ora vive a Newcastle e lavora per la Segolia, la multinazionale che protegge gli interessi dei sangue di lupo, la cui responsabile è Imara, madre di TJ. Jana e TJ, liberano i fratelli Covaci, Emilie e Matei, dal 'Northumbria Animal Park', dove sono stati rinchiusi, mentre trasformati in lupi, girovagavano per la città. I genitori dei due ragazzi sono morti nell'incendio della loro casa; secondo la Segolia si è trattato di un incidente ma Jana, usando i suoi poteri di sangue di lupo riesce a vedere il volto di un ragazzo che potrebbe essere il responsabile dell'incendio" riporta in ultimo la Rai.