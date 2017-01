Violetta torna su Rai Gulp, dalla prima stagione

"L'amicizia, l'amore, la musica. Torna a grande richiesta su Rai Gulp, da venerdì 27 gennaio, tutti i giorni, alle 19.15, 'Violetta', la teenager argentina dalla bellissima voce, protagonista della fortunatissima serie Disney" viene riportato in una nota dalla tv di Stato.



"Si riparte dalla prima stagione composta da 80 episodi di 45 minuti ciascuno su Rai Gulp (canale della direzione Rai Ragazzi). Violetta è interpretata da Martina Stoessel. Nel cast di questa prima stagione anche l'attore Simone Lijoi - si precisa dunque -, oggi volto e conduttore di Rai Gulp."



"'Violetta' è la storia di una teenager che torna nella sua città natale - si descrive ancora -, Buenos Aires, dopo aver passato qualche anno in Europa."



Dalla Rai si sottolinea inoltre: "Lì troverà l'amicizia, il vero amore e una passione per la musica mentre scopre quanto sia difficile crescere. Violetta ha una voce incredibile, ma ancora non lo sa."



Si diffonde in ultimo: "Ha ereditato questo talento da sua madre, una cantante di musical morta in un tragico incidente quando Violetta era ancora molto piccola."