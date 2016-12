Vigilia di Capodanno con Rocco Hunt su Rai Gulp

"Puntata speciale di fine anno per 'Gulp Music', la trasmissione condotta da Gaia Ranieri in onda sabato 31 dicembre alle 12.10 (e in replica domenica 1° gennaio alle 12.40) su Rai Gulp, il canale della direzione Rai Ragazzi" viene illustrato in una nota della tv di Stato.



"Con l'aiuto del cantante Rocco Hunt saranno presentati i video musicali del 2016 più amati e cliccati dai teenager sul web. 'Gulp Music' è un programma di Marcello Villella disponible anche sul sito www.raigulp.rai.it e sugli account Facebook e Twitter" si conclude.