Viaggi ed esplorazioni "Extra": da Volandia all'Antartide

Nuova puntata di 'Extra', in onda domenica 19 febbraio su Rai Gulp.

"'Viaggi ed esplorazioni' è il tema della puntata di 'Extra' il magazine scientifico di Rai Gulp, in onda domenica 19 febbraio, alle 12.10. La trasmissione, condotta da Roberta Gangeri, affronterà i viaggi e l'esplorazioni più significative che hanno fatto la storia, da quelle di Alessandro Magno a quelle spaziali", viene riferito in una nota.



"La trasmissione torna a 'Volandia', il Parco e Museo del volo in Lombardia, vicino all'Aeroporto di Milano-Malpensa, per scoprire come, attraverso i simulatori, è possible esercitarsi al volo. - viene anticipato - Ci sarà anche spazio per la nuova serie animata 'Miles dal futuro', in onda su Rai Yoyo, dedicata alle missioni spaziali della famiglia Callisto: una serie Disney, che si è avvalsa della consulenza della NASA. Infine, spazio all'Antartide, il continente più meridionale della terra, da sempre al centro di viaggi ed esplorazioni di natura scientifica".