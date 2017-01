Ultimate Spider Man contro I Sinistri 6: la quarta stagione su Rai Gulp

"Tante avventure e sempre nuove sfide aspettano il giovane Peter Parker nella quarta stagione di 'Ultimate Spider Man contro I Sinistri 6'. Da venerdì 27 gennaio, tutti i giorni alle 16.00 su Rai Gulp, gli adrenalinici episodi aspettano i telespettatori di Rai Gulp che vedranno un inedito ed eroico Spider-Man reclutare un nuovo team per combattere i suoi più acerrimi nemici Doc Ock, l'Hydra e I Sinistri 6 che si coalizzano per distruggere lui e lo S.H.I.E.L.D. Per sconfiggerli Spider-Man ha bisogno di una nuova squadra speciale, formata da ragni: l'Agente Venom, Iron Spider, Kid Arachnid e Scarlet Spider. A Spider-Man servirà tutto il suo potere, tutta la sua conoscenza e tutti i suoi amici per fermare I Sinistri 6 e l'Hydra" espongono in una nota dalla tv di Stato.