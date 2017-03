Trasformare il piombo in oro è il mistero del Conte di Cagliostro

Torna 'Gulp Mistery', in onda domenica 12 marzo su Rai Gulp.

"Il Conte di Cagliostro sarà al centro della puntata di 'Gulp Mistery', trasmissione di Rai Gulp in onda domenica 12 marzo, alle 23.00. Simone Lijoi, esplorando gli spazi leggendari della fortezza prigione di San Leo (in provincia di Rimini), cercherà di ripercorrere la vita di uno dei personaggi più misteriosi della storia, il Conte di Cagliostro" si rivela in una nota dalla tv di Stato.



"L'uomo che trasformava il piombo in oro, che riusciva a guarire ogni tipologia di malattia. L'alchimista o il truffatore condannato per eresia? A queste domande Gulp Mistery cercherà di trovare le giuste risposte" osservano infine dalla Rai.