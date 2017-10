Thomas e Alvaro Soler nello spazio live di Gulp Music

In onda sabato 28 ottobre su Rai Gulp.

"Thomas è il protagonista della nuova puntata di 'Gulp Music' - rivela in un comunicato la tv di Stato -, la trasmissione di Rai Gulp condotta da Celeste Savino. Sabato 28 ottobre, alle 13.10 l'artista, molto amato dai ragazzi e attualmente ai vertici delle classifiche, presenterà a Gulp Music il suo primo e omonimo album, risponderà alle domande dei ragazzi arrivate per lui dai social del canale e presenterà i nuovi video."



Viene illustrato infine: "In questa puntata anche i nuovi video di Zayn, Elodie e Shawn Mendes, mentre nello spazio live c'è Alvaro Soler. I telespettatori possono interagire con il programma via Twitter @RaiGulp, Facebook https://www.facebook.com/RaiGulp/ e Instagram @rai_gulp Tutte le puntate possono essere riviste sul sito www.raigulp.rai.it e su www.raiplay.it."