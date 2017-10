Scream Street: la nuova serie in stop motion per Halloween 2017

In onda da lunedì 30 ottobre su Rai Gulp.

"Divertimento e brividi su Rai Gulp. E' una vigilia di Halloween speciale con 'Scream Street' la nuova serie animata in stop motion, che verrà proposta tutti i giorni sul canale per ragazzi in doppia collocazione da lunedì 30 ottobre alle 9:00 e alle 16:50. 'Scream Street' racconta le avventure di Luke Watson, un ragazzino che sarebbe normalissimo, non fosse per i suoi geni da Lupo Mannaro" fa sapere in una nota la tv di Stato.



La Rai chiarisce quindi: "Luke vive una ordinaria vita da teenager fino a quando il Ministero delle Più Assurde Forme di Vita (MPAFV) scopre che il ragazzino ha la capacità di trasformarsi in un pelosissimo lupo mannaro, e trasferisce lui e i suoi genitori a Scream Street, dove zombie surfisti, vampiri sarcastici, mummie campionesse di arti marziali, streghe super fashion o semplici mostri danno vita ad una comunità pazzesca e divertente."



"Assieme ai suoi nuovi amici, Resus, un anomalo vampiro vegetariano che può riflettersi negli specchi ed è un appassionato chitarrista, lo zombie Dough, con il cane mezzo scheletro, e Cleo, una mummia molto dinamica, Luke vive delle avventure piene di risate, un po' di brividi, e qualche colpo al cuore, anche per quei cuori che hanno smesso di battere qualche tempo fa. La serie, liberamente tratta dai libri di Tommy Donbavand, ha esordito con un enorme successo sul canale ragazzi della BBC ed è prodotta da Coolabi Productions, Factory, NauProductions in collaborazione con Walker Production, CBBC, ZDFE Junior e Atlantyca Entertainment" si osserva in conclusione.