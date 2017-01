Rifiuti Extra anche nello Spazio

"E' dedicata ai rifiuti la nuova puntata di 'Extra' il magazine scientifico di Rai Gulp, in onda domenica 22 gennaio, alle 12.10. Il programma, condotto da Roberta Gangeri, sensibilizzerà su un problema che riguarda l'occidente, ovvero la produzione di rifiuti, che cresce con l'aumento dei consumi, portando alla creazione di discariche sempre più grandi" viene reso noto della tv di Stato.



"Gli astronauti italiani protagonisti di 'Missione Spazio' spiegheranno come si gestiscono i riufiti che vengono prodotti sulla stazione spaziale internazionale. Si parlerà anche del progetto dell'ESA (l'Agenzia spaziale europea) per ridurre la spazzatura nello spazio. Si chiama 'E.deorbit' e dovrebbe vedere la luce nel 2023. Spazio anche al problema de rifiuti in mare. Attualmente ci sono sei isole di immondizia negli oceani: tre nel Pacifico, due nell'Atlantico e una nell'Oceano Indiano. Gli esperti hanno lanciato l'allarme sui pericoli per i pesci e per l'uomo" si prosegue infine dalla Rai.