R5: la band USA a Gulp Music

In onda sabato 4 novembre su Rai Gulp.

"Gli R5 sono i protagonisti della nuova puntata di 'Gulp Music' - si illustra in una nota dalla tv di Stato -, la trasmissione di Rai Gulp condotta da Celeste Savino. Sabato 4 novembre alle 13.10 la band statunitense che richiama folle di teenager presenterà a Gulp Music il loro nuovo tour, che li ha portati anche in Italia."



"I musicisti risponderanno alle domande dei ragazzi arrivate per loro dai social del canale e presenteranno i nuovi video. In esclusiva anche alcuni brani dal vivo. In questa puntata anche i nuovi video di Lali - rivela in ultimo la Rai -, Annalisa e Charlie Puth, mentre nello spazio live con i filmati degli spettatori ci sono i Modà."