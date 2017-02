Quello dell'Apollo 11 fu un "Extra" viaggio di ritorno

Nuovo appuntamento con 'Extra', domenica 26 febbraio su Rai Gulp.

"Si torna a parlare di viaggi nella puntata di 'Extra' il magazine scientifico di Rai Gulp, in onda domenica 26 febbraio, alle 12.20. La trasmissione, condotta da Roberta Gangeri, affronterà questa volta i viaggi di ritorno di alcune missioni spaziali, come quella dell'Apollo 11, che nel 1969 portò i primi uomini sulla luna" scrivono in un comunicato dalla tv di Stato.



"Una testimonianza particolare sarà fornita dagli astronauti italiani Franco Malerba, Maurizio Cheli, Umberto Guidoni, Roberto Vittori, Paolo Nespoli, Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, protagonisti di 'Missione Spazio'. In particolare Maurizio Cheli racconterà anche della sua attività intrapresa dopo aver terminato di volare, dedicandosi alla progettazione di velivoli leggeri avanzati" conclude infine la Rai.