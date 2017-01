Pumpkin Reports: la nuova serie tv in esclusiva su Rai Gulp

"Da martedì 10 gennaio, alle 9.30, su Rai Gulp arriva in esclusiva per l'Italia la nuova serie di animazione 'Pumpkin Reports'. Max Green vive nella tranquilla Cucurtown, ha 11 anni ed è il ragazzo più popolare della scuola" segnala in una nota la tv di Stato.



"La sua vita viene sconvolta dall'arrivo di un fratello e una sorella - riferisce quindi la Rai -, Golia e Teresa, che i suoi genitori adottano e che Max scopre essere due alieni, mandati dal popolo Kemii per pianificare l'invasione della Terra."



Viene precisato in conclusione: "Quando Max lancia l'allarme, né i genitori, né i cittadini gli credono, perché Teresa e Golia, che in realtà sono gli agenti alieni Loom e Ran, sono molto simpatici a tutti. Ma Max non rimane completamente solo: i suoi cari amici Violet e Pixel decidono di aiutarlo, e alla squadra si aggiunge con entusiasmo lo scienziato pazzo Simon Silicon con le sue strampalate invenzioni. Tra una disavventura e l'altra i nostri coraggiosi eroi faranno di tutto per salvare la terra dall'invasione aliena."