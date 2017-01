Nut Job - Operazione noccioline: il film in prima tv su Rai Gulp

"Domenica 22 gennaio, alle 21.20, su Rai Gulp andrà in onda in prima visione il film di animazione 'Nut Job - Operazione noccioline'. - viene comunicato dalla tv di Stato - Cosa c'è di più terribile per un roditore che perdere tutte le scorte di cibo per l'inverno? Lo scoiattolo Surly e i suoi amici si troveranno a escogitare un piano per svaligiare Noceland, un fornitissimo negozio di noci, nocciole e croccanti noccioline. Surly, uno scoiattolo birichino bandito dal parco e costretto a sopravvivere in città, e Buddy, il suo amico topo, pianificano una rapina di larghe proporzioni. Inconsapevolmente, si ritroveranno coinvolti in un'avventura molto più travagliata e divertente di quanto prevedevano".