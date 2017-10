Mako Mermaids: al via i nuovi episodi della seconda stagione, su Rai Gulp

'Mako Mermaids', dal 18 ottobre su Rai Gulp.

"Dopo il grande successo della prima stagione su Rai Gulp arrivano i nuovi episodi di 'Mako Mermaids'. La seconda stagione della serie sarà proposta a partire dal 18 ottobre - riporta in un comunicato la tv di Stato -, dal lunedì al sabato, con un doppio appuntamento alle ore 15.35 e 21.50. Due giovani sirene, Ondina e Mimmi, scappano dall'Isola Mako e si uniscono a Sirena per cercare di ritrasformare Zac in un umano e restituire alle sirene la piscina naturale, senza rendersi conto che la connessione tra il tritone e l'Isola potrebbe non essere accidentale."



Dalla Rai si puntualizza in conclusione: "Intanto, Zac rinviene le rovine di un antico tempio costruito dai tritoni. Durante la Luna piena, Ondina e Mimmi cercano di privare Zac dei suoi poteri, ma Evie arriva in suo soccorso e finisce per trasformarsi in una sirena. Nel frattempo, in città arriva un altro tritone, Erik, che reclama per sé l'Isola Mako."