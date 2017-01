Maggie e Bianca Fashion Friends: in prima tv la seconda stagione su Rai Gulp

"Dopo il successo della prima edizione, torna su Rai Gulp 'Maggie & Bianca Fashion Friends'. La serie live action, realizzata da Rainbow in coproduzione con Rai Fiction, andrà in onda da mercoledì 11 gennaio, tutti i giorni, alle 20:05 su Rai Gulp (canale della direzione Rai Ragazzi), in esclusiva e in prima visione tv" informa in una nota la tv di Stato.



"'Maggie & Bianca Fashion Friends' è il progetto ideato da Iginio Straffi che ruota intorno ai mondi della moda - continuano quindi dalla Rai -, della musica e dell'amicizia e che ha per protagoniste Maggie e Bianca: due ragazze dai caratteri diametralmente opposti ma unite dalla stessa passione per la musica e che frequentano la Milano Fashion Academy, una delle più prestigiose scuole di moda a livello internazionale. La seconda stagione inizia con il nuovo anno scolastico che sarà ancora più ricco di sfide per le due ragazze e per i loro compagni di studio e di band Quinn, Jacques, ed Eduard."



"I giovani protagonisti dovranno, infatti, affrontare non solo l'arrivo del nuovo professore Ruggero Falques - ex pop star che li metterà di fronte a compiti mai affrontati prima, come preparare un musical per guadagnarsi il palco di un importante teatro - ma si dovranno anche confrontare con una band musicale rivale: gli odiati CoolGhost che entreranno in Accademia per frequentare il primo anno" si prosegue.



Viene fatto sapere in ultimo: "Più rock, gotici e cinici dei nostri protagonisti, che insieme hanno fondato i MoodBoards, i CoolGhost saranno dei temibili avversari con i quali la competizione sarà davvero accesa. I professori, poi, metteranno i protagonisti della serie davanti a obiettivi davvero ambiziosi, come quello di preparare un intero numero di una rivista di moda, organizzare un grande Gala in Accademia o vincere lo stage di fine anno presso una prestigiosa casa di moda italiana. In questo scenario a dir poco impegnativo ci sono Maggie e Bianca che stanno passando un momento molto difficile: se dopo il loro primo incontro-scontro avevano imparato ad apprezzarsi, alla fine della prima serie hanno scoperto di essere sorellastre e questa realtà renderà il loro rapporto ancora più conflittuale. Maggie accusa Bianca di essere la ragione per cui non ha mai conosciuto suo padre e Bianca ritiene Maggie responsabile del rapporto difficile con suo padre che ha ancora nel cuore la madre di Maggie. Le due ragazze vivranno in trincea per buona parte della stagione ma, col tempo, capiranno che non ha senso farsi la guerra e si alleeranno per impedire ai loro genitori di innamorarsi nuovamente; anche se continueranno a essere assolutamente incompatibili, ritroveranno e rafforzeranno la loro amicizia onesta, sincera e spontanea. Tra studio e musica, nella seconda stagione non mancheranno i problemi di cuore. Con i CoolGhost, infatti, non solo si instaurerà una forte rivalità ma nascerà anche qualche insospettabile feeling. Bianca scopre che lei e Quinn sono troppo diversi per poter essere felici e rimane affascinata da Felipe, antipatico, cupo e insopportabilmente affascinante; Maggie si trova in difficoltà nella dura scelta che vede contrapporsi Jacques e Andrew, il leader della band avversaria, fascinoso e con molte cose in comune con lei."